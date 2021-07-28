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Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim" - Son Dakika

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: "Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim"

28.07.2021 10:56
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı:

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid U.

Konya'da 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Afgan uyruklu Abdulhamid U., ifadesinde Abdullah B'nin "Benim düşmanlarım var, sana 100 bin lira versem düşmanlarımı öldürür müsün" dediğini, kendisinin bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 62. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirildi. JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz'da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.

YANLIŞ ADRESE GİRMİŞLER İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., gece yarısı Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa O. de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen'in cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan ve daha önce tutuklanan Abdullah B.'nin çiftliğinde çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamid U. da Ankara'da yakalandı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına getirilen Abdulhamid U., sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlı Abdulhamid U. verdiği ifadede, " Türkiye'ye girdiğimde Ankara'daki yeğenimin yanına geldim. Yeğenimin yanında 20 gün kadar hiçbir işte çalışmadan kaldım. Daha sonra Konya'nın Ilgın ilçesine gelerek burada çobanlık yaptım. Sonra da Çankırı iline gittim. Burada farklı yerlerde 5 ay çobanlık yaptım ve tekrar Konya'nın Sarayönü ilçesinde bulunan köylümün yanına geldim. Burada biraz işsiz kaldıktan sonra köylüm beni Abdullah B. ve Süleyman B. ile tanıştırdı. Ben Abdullah B'nin yanında 9 ay kadar çalıştım. Parayı az bulduğum için yanlarından ayrılıp, tekrar Çankırı'ya gittim. Burada da 2 yıl çalıştıktan sonra tekrar Abdullah B'nin yanında çalışmaya başladım. 2 bin TL karşılığında 3 ay daha çalıştıktan sonra tekrar Ankara Gölbaşı'na gittim. Burada 13 ay çalıştım. Kaldığım köyde jandarmalar beni yakalayıp Konya'ya getirdi" dedi.

"BANA 100 BİN LİRA VERMEYİ TEKLİF ETTİ, BEN REDDETTİM"

Abdulhamid U.'nun ifadesinde, "İlk çalıştığım dönemde Abdullah benim yanıma 4 kez gelerek, bana 'Benim düşmanlarım var. Sana 100 bin TL versem bu düşmanlarımı öldürür müsün?' diye sordu. Ben de sakat bir kızımın olduğunu, öldüremeyeceğimi söyledim. Bunları bana söylerken şaka yapmıyordu, gayet ciddiydi. Öldürülen çifti tanımıyorum. Abdullah bana öldürmek için 100 bin TL teklif etmişse de ben kabul etmedim. Onun adına hiç kimseyi öldürmedim. İsmil Mahallesi'ni hiç duymadım ve oraya hiç gitmedim. Öldürülen kişileri de hiç tanımıyorum. Suçsuzum" dediği öğrenildi.

(İHA)

Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim
Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim

Cinayet, İsmil, Afgan, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşen çiftinin cinayet zanlısı: 'Bana 100 bin lira teklif ettiler, ben reddettim' - Son Dakika


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