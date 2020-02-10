Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, bankaların yüksek işlem ücretleri ve erken kredi kapama komisyonlarına üst sınır ve standart getirilmesi ile bir açıklama yaptı.



Başkan Büyüksimitci açıklamalarında şu ifadelere yer verdi;



"Hazine ve maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından açıklanan bankaların aldığı ücret ve komisyonlara standart getirilmesi, Oda olarak bizimde taleplerimiz arasındaydı. Yapılan düzenleme ile özellikle ticari işlem yapan sanayici ve işadamlarımızın maliyetlerinde ciddi düşüş sağlanmış oldu. Bu kararın iş dünyasına yansımaları olumlu olacak. Kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği gibi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, işlem maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla finansal tüketicilerden ve ticari müşterilerden bankaların alabileceği ücret ve komisyonları yeniden düzenlenerek resmi gazetede yayımlandı. Bankalar tarafından ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı 2 bin 400'den 51'e indirilmiş oldu. BDDK tarafından 2014'te 20 ile sınırlandırılan ticari müşterilerden alınabilecek ücret, masraf ve komisyonların sayısı da 16'ya düşürüldü. Yapılan bu sadeleştirme sayesinde bankalar arasındaki ücret karşılaştırması daha şeffaf ve kolay hale getirilmiş oldu. Uzun zamandır taleplerimiz arasında olan bu konuyu çözüme kavuşturarak taleplerimize olumlu cevap veren başta Hazine ve Maliye Bakamız Sayın Berat Albayrak olmak üzere, katkı ve desteklerinden dolayı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." - KAYSERİ