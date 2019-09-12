Son Dakika Haberleri: Büyüksimitci, "Faiz İndirim Kararını Olumlu Buluyoruz"
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Büyüksimitci, "Faiz İndirim Kararını Olumlu Buluyoruz"

1 saat önce

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak" dedi.

Büyüksimitci,

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim kararını son derece olumlu bulduklarını belirterek, "Piyasalara ve yatırımlara olumlu yansıyacak" dedi.


Başkan Büyüksimitci, "Bildiğiniz gibi Merkez Bankası Temmuz ayı toplantısında politika faizini yüzde 24'ten 19.75'e düşürmüştü. Bugünde 325 baz puan daha düşürerek 19.75'ten 16.50'ye çekti. Merkez Bankamız iş dünyasının beklentileri doğrultusunda son derece olumlu bir karar vermiştir. Bu kararla birlikte piyasaların yeniden canlanmasını bekliyoruz" dedi.


Faiz indirim kararını özel bankaların da ivedilikle uygulaması gerektiğini vurgulayan Başkan Büyüksimitci, "Temmuz ayında uygulanan faiz indiriminde özel bankalarımız yeterince hızlı davranmadılar. Bugün açıklanan kararı tüm özel bankalarımızın hızlıca piyasalara olumlu yansıyacak şekilde uygulamaya alması beklentimizdir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, sanayicinin üzerindeki finansman yüklerinin de kaldırılması ile ekonomimizde kısa zamanda toparlanma olur kanaatindeyim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kayseri Sanayi Odası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 05:12 Kaynak: İHA
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