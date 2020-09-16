Büyüksimitçi, "Tekstildeki Başarımızı Sümerbank Bez Fabrikasına Borçluyuz" - Son Dakika

Büyüksimitçi, "Tekstildeki Başarımızı Sümerbank Bez Fabrikasına Borçluyuz"

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın açılış yıldönümü nedeni ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 16 Eylül 1935'te Kayseri'de kurulan fabrikanın Türkiye'de sanayi hareketini başlatan ilk kuruluş olduğunu söyledi.

Büyüksimitçi,

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın açılış yıldönümü nedeni ile açıklama yapan Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 16 Eylül 1935'te Kayseri'de kurulan fabrikanın Türkiye'de sanayi hareketini başlatan ilk kuruluş olduğunu söyledi.

Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kurulmuş ilk fabrika olduğuna dikkat çeken Başkan Büyüksimitci, "Temeli 1934 yılında dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü tarafından atılan Sümerbank Bez Fabrikası, Birinci Beş Yıllık Sanayileşme Planı kapsamında Türkiye'de sanayileşme hareketini başlatan ve devlet tarafından yapılmış ilk tesis özelliğini taşımaktadır" dedi.

Sümerbank Bez Fabrikası'nın Kayseri ve Türkiye'de tekstil sanayisi başta olmak üzere birçok alanda öncü rol oynadığının altını çizen Başkan Büyüksimitci, "Sümerbank şehrimizde tekstil ve giyim sanayisinin gelişmesine katkısı oldu. Zamanında bu fabrikada çalışan hemşehrilerimiz daha sonra özel girişimleri ile yeni tesisler kurdular. Bu tesislerde başta Kayserimiz olmak üzere tüm yurdun ekonomik gelişimine katkıda bulundular" diye konuştu.

Bugün Kayseri'nin tekstilde söz sahibi olmasının Sümerbank Bez Fabrikası'na bağlı olduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci şunları söyledi; "Bugün Kayseri olarak tekstilde söz sahibi isek bunu 1935 yılında kurulan bez fabrikasına borçluyuz. Tekstil sektör bazında Kayseri ihracatında hep ilk 5 sırada yer almıştır. İl olarak tekstil ihracatında Türkiye sıralamasında 7'nci konumundayız. 2019 yılında Kayseri olarak 200 milyon dolara yakın tekstil ihracatımız var. Bu rakamı daha da yukarılara çekmek için var gücümüzle çalışıyoruz" - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Sümerbank, Türkiye, Kayseri, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyüksimitçi, 'Tekstildeki Başarımızı Sümerbank Bez Fabrikasına Borçluyuz' - Son Dakika Ekonomi

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