Büyükusta Polgar, şampiyon kızlarla simultane gösteri maçında buluşacak - Son Dakika

Büyükusta Polgar, şampiyon kızlarla simultane gösteri maçında buluşacak

21.12.2020 15:52
Büyükusta Polgar, şampiyon kızlarla simultane gösteri maçında buluşacak, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile ana sponsoru Türkiye İş Bankası arasındaki iş birliğinin 15'inci yıl dönümüne özel program düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ile ana sponsoru Türkiye İş Bankası arasındaki iş birliğinin 15'inci yıl dönümüne özel program düzenlenecek. Programa dünyaca ünlü satranç sporcusu 'Kadın Büyükusta' Judit Polgar da katılacak.

12 yaşında FIDE Top 100 listesine giren en genç sporcu unvanını kazanan, 16 yıl boyunca dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusu olmayı başaran, kariyeri boyunca Kasparov da dahil olmak üzere büyükustalar karşısında sayısız zafere, sayısız rekora imza atan Polgar, programda kendisi ile ilgili merak edilenleri, Türkiye ve Türk satrancı için düşündüklerini bir video mesaj ile aktaracak. Kadın satranççılarda başarı grafiği ile rol model olarak gösterilen Polgar, 7 yaşından 18 yaşına kadar farklı yaş kategorilerinde, 2020 Türkiye Yaş Grupları Şampiyonası'nda şampiyon olan altyapıdan yetişmiş 20 kız sporcu ile simultane maç yapacak. Gülce Deniz Aktaş, Tuana Abak, Kayla Nil Zeybek, Rengin Aslan, Elvin Esma Büyük, Elif Zeren Yıldız, Ecrin Efsa Büyük, Gülenay Aydın, Gülce Nehir Kara, Azra Ece Koç, Defne Sade, Sude Hereklioğlu, Handenur Sahin, Esma Doğa Duran, Çisel Anaçoğlu, Safiye Öykü İnce, Hayrun Nisa Şahin, Büşra Özbek, Işıl Can, Elif Naz Akat'tan oluşan başarılı kız sporcularla çekişmeli ve renkli bir mücadelenin sergileneceği bu özel maça Can Arduman da analizleriyle eşlik edecek.

Dünya sıralamasında 9'uncu olan Azerbaycanlı ünlü Büyükusta Shakhriyar Mamedyarov ile Türkiye'nin en genç 'Büyükusta'larından başarılı milli sporcu, 2019-2020 Türkiye Satranç Şampiyonu Vahap Şanal'ın gösteri maçı da bu program içerisinde heyecanla takip edilecek etkinliklerden biri olacak.Satrancın Türkiye'de yaygınlaşması amacıyla 2005 yılından bu yana "Türkiye'nin geleceğine yatırım yapıyoruz" sloganıyla Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) ana sponsorluğunu yürüten Türkiye İş Bankası ve TSF iş birliğinin 15'inci yıl dönümüne özel bir program gerçekleştirilecek. Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali ve TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın katılacağı çevrim içi tören 23 Aralık'ta düzenlenecek. Ünlü satranç ustalarının katılımıyla yapılacak 15'inci yıl etkinliği, dijital platformlardan da canlı olarak yayınlanacak."SATRANÇ HEYECANINA DAVET EDİYORUZ"Türkiye İş Bankası'nın da katkılarıyla Türkiye'nin artık "satranç ülkesi" olarak anıldığını vurgulayan TSF Başkanı Gülkız Tulay, bu desteğin Türk satrancına kazandırdığı ivmenin rakamlarla ortada olduğunu belirtti. Tulay, bu yıl pandemi koşulları da gözetilerek çok özel bir 15'inci yıl etkinlik programı hazırladıklarını, çok ilgi çekici olduğunu düşündüğü bu törene satranca ilgi duyan herkesi davet ettiklerini vurguladı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Bankası İş Bankası ile kıymetli iş birliğimiz 15 yıldır hız kesmeden devam ediyor. 15'inci yılımızı çevrim içi bir etkinlik ile gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en güçlü kadın büyükustalarından Polgar, Azerbaycanlı Büyükusta Mamedyarov, başarılı milli sporcumuz Büyükusta Vahap Şanal ve Türkiye'nin altyapısından yetişen şampiyon kızlarımızın da katılımıyla tam bir satranç rüzgarı estireceğiz. Bu heyecanı satrançseverler kaçırmasın. Ana sponsorumuzun desteğiyle 15 yılda satranç sporunu Türkiye'nin en çok ilgi duyulan sporu haline getirdik. Dünya ve Avrupa'da sayısız şampiyonluklar ve tarihi zaferler yaşadık. Yeni projeler ürettik. Altyapıya yaptığımız yatırımlar aslında Türkiye'nin aydınlık geleceğine yatırım oldu. Türkiye'nin her bir köşesinde birlikte açtığımız 25 bini aşkın satranç sınıflarından görme engellilerin okuduğu okullara, ceza ve infaz kurumlarına, sevgi evlerinden çocuk evlerine kadar toplumun tüm dezavantajlı kesimlerine ulaşmamızın en büyük desteği ana sponsorumuzdur. Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetimizin ve ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Hayal bile edilemeyecek başarı hikayelerini birlikte yazdık. Her şey, çocuklarımızın, gençlerimizin, Türkiye'nin geleceği için."


Büyükusta Polgar, şampiyon kızlarla simultane gösteri maçında buluşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, İş Bankası, Şampiyon, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Büyükusta Polgar, şampiyon kızlarla simultane gösteri maçında buluşacak - Son Dakika Spor


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