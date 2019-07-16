BÜYÜLEYEN DOLUNAYIN ARDINDAN BU GECE PARÇALI AY TUTULMASI
11 saat önce
İstanbul DHAMerakla beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
DHA
Merakla beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye
saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.
Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor.
GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ
Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. DHA kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.
Trump: Türkiye 100'den fazla F-35 sipariş etti ama daha fazlasını alamaz "Parçalı Ay Tutulması" İstanbul'da böyle görüntülendi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması HDP'li belediye caddeye terör suçlusunun adını taşıyan tabelayı astı