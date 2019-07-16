Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması
10 saat önce
MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye
saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor.
GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ
Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul
semalarındaki dolunay vardı. DHA
kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.
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