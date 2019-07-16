Son Dakika Haberleri: Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması
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Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması

10 saat önce

MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek.

Büyüleyen dolunayın ardından bu gece Parçalı Ay tutulması, System.String[]
MERAKLA beklenen Parçalı Ay tutulması Türkiye saati ile 21.43-03.18 saatlerinde gerçekleşecek. Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği Parçalı Ay tutulmasında Ay'ın yaklaşık yüzde 65'lik bölümü Dünya'nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayının Türkiye'den de gözlemlenebileceği belirtiliyor.
GECE DOLUNAY BÜYÜSÜ
Parçalı Ay tutulması merakla beklenirken gece saatlerinde İstanbul semalarındaki dolunay vardı. DHA kamerasına yansıyan dolunay izleyenleri büyüledi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:28 Kaynak: DHA
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