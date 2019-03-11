Büyüleyenspor Dolu Dizgin
1 saat önce
2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
2. Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Büyüleyenspor, Yeni Erciyesspor
'u 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
2. Amatör Küme A Grubu'nun karşılaşması Sümer Stadı'nda oynandı. Büyüleyenspor, baskılı başladığı karşılaşmada 11 sırt numaralı formayı giyen Mehmet Çavuş
'un attığı gol ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmada bulduğu bir çok gol pozisyonundan faydalanamayan Büyüleyenspor, Mustafa Palamut ve Engin'in attığı gol ile karşılaşmayı 3-1 kazanarak hanesine 3 puanı yazdırdı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:24 Kaynak: İHA
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