Son Dakika Haberleri: Büyüme rakamları açıklandı (1)
Son Dakika Ekonomi Haber

Büyüme rakamları açıklandı (1)

15 dakika önce

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.

Büyüme rakamları açıklandı (1), System.String[]

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,5 küçüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine (nisan-haziran) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,5 azaldı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ikinci 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 3,4 arttı, sanayi sektörünün yüzde 2,7, inşaat sektörünün yüzde 12,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri de yüzde 0,3 azalış gösterdi.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ikinci çeyreğinde yüzde 1,8 daralacağı yönünde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık
20107,08,18,79,78,5
201111,711,511,69,911,1
20126,85,03,64,24,8
20138,59,88,96,98,5
20148,72,93,75,95,2
20153,67,25,87,56,1
20164,84,9-0,84,23,2
20175,35,3 11,67,37,5

20187,45,62,3-2,82,8
2019 -2,4-1,5
(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:20 Kaynak: AA
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