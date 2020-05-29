Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika

Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü.

Büyüme rakamları açıklandı (1), System.String[]

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, GSYH tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,5 artış gösterdi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 1,5 azalış görüldü.

AA Finans'ın "Büyüme Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2020'nin ilk çeyreğinde yüzde 5,2 büyüyeceği yönünde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2010'dan bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık
20107,08,18,79,78,5
201111,711,511,69,911,1
20126,85,03,64,24,8
20138,59,88,96,98,5
20148,72,93,75,95,2
20153,67,25,87,56,1
20164,84,9-0,84,23,2
20175,35,3 11,67,37,5

20187,45,62,3-2,82,8
2019-2,3-1,6 16 0,9
20204,5
(Sürecek)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:23 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (1) - Son Dakika Ekonomi

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