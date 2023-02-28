Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022'ye ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 5,6, 2022'nin son çeyreğinde de yüzde 3,5 büyüme kaydetti.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 107 artarak 15 trilyon 6 milyar 574 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, 2022 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı. Söz konusu dönemde inşaat sektörü ise yüzde 8,4 azaldı.

Kişi başına GSYH değeri, 2022'de cari fiyatlarla 176 bin 589 lira (10 bin 655 dolar) olarak hesaplandı.

Böylece Türkiye ekonomisi üst üste 10 çeyrektir büyümüş oldu.

Öte yandan TÜİK, 2022 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek büyüme rakamlarında revizyona gitti.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyümesini öngörmüştü. Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde olmuştu.

Türkiye ekonomisinin 2011 yılından bu yana büyüme hızı yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle:

Yıllar 1.Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Yıllık 2011 11,7 11,3 11,4 9,8 11 2012 6,3 5,3 3,9 4 4,8 2013 9 9,6 8,9 7,5 8,7 2014 8,6 3 3,3 5,2 4,9 2015 3,5 7,2 6,6 6,3 6 2016 4,6 4,7 -0,1 4,4 3,3 2017 5,4 6,3 10,5 7,2 7,5 2018 7,5 5,9 2,8 -2,7 3,1 2019 -2,3 -1,4 0,8 6,1 0,9 2020 4,4 -10,3 6,5 6,4 1,9 2021 7,5 22,2 7,9 9,6 11,4 2022 7,6 7,8 4 3,5 5,6 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA

Büyüme rakamları açıklandı (1)

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak