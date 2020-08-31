Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika

Büyüme rakamları açıklandı (2)

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

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Yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 daralma gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, Kovid-19 etkilerinin görüldüğü yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 1,3 artarak 1 trilyon 41 milyar 643 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, tarım sektörünün toplam katma değeri nisan-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 4 arttı. Sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 16,5, inşaat sektörünün yüzde 2,7, hizmetler sektörünün yüzde 25 geriledi.

Büyüyen sektörler

İktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 27,8 ile "finans ve sigorta faaliyetleri" sektöründe görüldü.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 düşüş kaydetti.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 8,6 azaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksine göre yüzde 8,6 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,8, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6,1 geriledi.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 35,3, ithalatı da yüzde 6,3 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 0,5 artış

İş gücü ödemeleri yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,5 yükselirken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2,4 düştü. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,7 iken bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'ten yüzde 43,9'a geriledi.

TÜİK, açıklamasında, 2020'de yayımlanan dış ticaret istatistikleri (Özel Dış Ticaret Sistemi'nden Genel Dış Ticaret Sistemi'ne geçiş), uluslararası hizmet ticareti istatistikleri ve ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar nedeniyle "Ulusal Hesaplar Sistemi'nde revizyona gidildiğini bildirdi.

- Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH

(milyon lira)

Cari fiyatlarla GSYH

(milyon dolar)

GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100)Büyüme hızı

(yüzde)

2018 1. Çeyrek 796.554208.954158,5 7,5
2018 2. Çeyrek 898.229207.698 173,5 5,8
2018 3. Çeyrek 1.036.561191.877 185 2,5
2018 4. Çeyrek 1.026.971188.594 181 -2,7
2018 Yıllık 3.758.316797.124174,5 3
2019 1. Çeyrek 925.360172.414154,4-2,6
2019 2. Çeyrek1.028.470175.231170,5-1,7
2019 3. Çeyrek1.158.060204.1691871
2019 4. Çeyrek1.208.300208.965192,56,4
2019 Yıllık4.320.191760.778176,10,9
2020 1. Çeyrek1.073.600176.591161,34,4
2020 2. Çeyrek

1.041.643153.180153,6-9,9
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları (yüzde) şöyle:

2019 2. çeyrek2020 2.çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 32,914,9
Sanayi18,9-6,1
İmalat sanayisi 16,8-8
İnşaat -24,922,2
Hizmetler18,9-13,5
Bilgi ve iletişim20,417
Finans ve sigorta faaliyetleri 17,929,7
Gayrimenkul faaliyetleri 12,410,3
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri19,7-10,2
Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri24,510,6
Diğer hizmet faaliyetleri18,1-8,1
Sektörler toplamı 15,70,2
Vergi-sübvansiyon 4,911,4
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 14,51,3

(Bitti)

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 11:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika Ekonomi

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