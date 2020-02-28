Büyüme rakamları açıklandı (2)

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2019'a ilişkin gayrisafi yurtiçi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, 2019'un son çeyreğinde yüzde 6, yılın tamamında da yüzde 0,9 büyüdü.

GSYH verilerinde yapılan revizyonla 2019'un üçüncü çeyrek büyüme verisi yüzde 0,9'dan yüzde 1'e çıkarıldı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 17 artarak 1 trilyon 189 milyar 855 milyon lira olarak gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,9, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bu dönemde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6 arttı.

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları yüzde 0,7 arttı

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları 2019'da bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 0,7 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 57,4 oldu. Hanehalkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın dördüncü çeyreğinde 2018'in aynı dönemine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6,8 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,7 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 0,6 azaldı.

Geçen yıl, 2018'in zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 6,4 yükselirken, ithalat yüzde 3,6 düştü. Mal ve hizmet ihracatı, 2019'un dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 4,4, ithalatı da yüzde 29,3 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 19,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 11,5 yükseldi. İş gücü ödemeleri geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,5, net işletme artığı/karma gelir yüzde 16,7 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı 2018'nin aynı çeyreğinde yüzde 33,8 iken bu oran geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 35,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 48,7'den yüzde 47'ye düştü.

Tablolar

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon lira) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100) Değişim oranı (yüzde) 2018 1. Çeyrek 790.113 207.165 158,5 7,4 2018 2. Çeyrek 890.436 205.827 173,3 5,6 2018 3. Çeyrek 1.026.649 189.837 184,8 2,3 2018 4. Çeyrek 1.017.190 186.214 180,7 -2,8 2018 Yıllık 3.724.388 789.043 174,3 2,8 2019 1. Çeyrek 922.000 171.723 154,9 -2,3 2019 2. Çeyrek 1.022.646 174.291 170,5 -1,6 2019 3. Çeyrek 1.145.880 201.987 186.6 1 2019 4. Çeyrek 1.189.855 205.692 191.5 6 2019 Yıllık 4.280.381 753.693 175.9 0,9

- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:

2018 4. çeyrek 2018 yıllık 2019 4. Çeyrek 2019 Yıllık Tarım, ormancılık ve balıkçılık 0,3 1,9 2,5 3,3 Sanayi -6,7 1,3 5,9 0,2 İmalat sanayi -7,7 1,1 6,3 0,1 İnşaat -7,8 -2,1 -3,8 -8,6 Hizmetler -1 5,4 7,8 1,5 Bilgi ve iletişim 3,5 5 5,6 2,2 Finans ve sigorta faaliyetleri -19,4 0,1 24,2 7,4 Gayrimenkul faaliyetleri 4,8 2,9 3,1 2,5 Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri -10,8 -2,8 6,1 -1,8 Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri 8,3 10,4 2,7 4,6 Diğer hizmet faaliyetleri -1,4 5,1 18,6 3,7 Sektörler toplamı -2,2 3,2 5,9 1 Vergi-sübvansiyon -7,2 0,2 6,6 -0,5 Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) -2,8 2,8 6 0,9

(Bitti)