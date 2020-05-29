Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika

Büyüme rakamları açıklandı (2)

Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüme gösterdi.

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Gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, geçen yılı yüzde 0,9 büyümeyle geride bırakan Türkiye ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 4,5 büyüme gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ilk çeyreğine ilişkin GSYH verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi, yılın birinci çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü. Bu dönemde GSYH, cari fiyatlarla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira olarak gerçekleşti.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektörü ise yüzde 1,5 azaldı.

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksinde, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artış gösterdi.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yüzde 5,1 arttı

Hane halkı nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 5,1 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 6,2 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,4 geriledi.

Mal ve hizmet ithalatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,1 artış gösterirken, ihracatı yüzde 1 azaldı.

İş gücü ödemelerinde yüzde 14,6 artış

İş gücü ödemeleri yılın birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14,6, net işletme artığı/karma gelir yüzde 19,6 yükseldi. İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 39 iken bu oran yılın birinci çeyreğinde yüzde 38,6 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 40,7'den yüzde 42,1'e yükseldi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYH

(milyon lira)

Cari fiyatlarla GSYH

(milyon dolar)

GSYH Zincirlenmiş Hacim Endeksi(2009=100)Değişim oranı

(yüzde)

2019 1. Çeyrek922.000171.723154,9-2,3

2019 2. Çeyrek

1.022.646174.291170,5-1,6
2019 3. Çeyrek1.145.880 201.987186,6 1
2019 4. Çeyrek1.189.855 205.692191,5 6
2019 Yıllık 4.280.381 753.693175,90,9
2020 1. Çeyrek 1.071.098 176.146 161,9 4,5
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranıysa (yüzde) şöyle:

2019 1. Çeyrek 2020 1. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 2,5 3
Sanayi-4,3 6,2
İmalat sanayi -4,7 6,7
İnşaat -10,9 -1,5
Hizmetler-4 3,4
Bilgi ve iletişim2,3 10,7
Finans ve sigorta faaliyetleri 1,5 1,6
Gayrimenkul faaliyetleri 2 2,4
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri-13 1,9
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri8,8 4,6
Diğer hizmet faaliyetleri -2 12,1
Sektörler toplamı -2,1 4
Vergi-sübvansiyon -6,9 9,7
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) -2,6 4,5
(Bitti)

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika Ekonomi

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