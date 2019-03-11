Büyüme rakamları iş dünyasına moral verdi
1 saat önce
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6'lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı." dedi.
Kiğılı
Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı
, "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6'lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:15
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