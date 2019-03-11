Son Dakika Haberleri: Büyüme rakamları iş dünyasına moral verdi

Büyüme rakamları iş dünyasına moral verdi

1 saat önce

Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6'lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı." dedi.

Büyüme rakamları iş dünyasına moral verdi, System.String[]
Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı, "Türk ekonomisindeki yüzde 2,6'lık büyüme bizler için büyük moral ve motivasyon kaynağı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:15 

KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ekonomi
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