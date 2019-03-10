Son Dakika Haberleri: Büyüme Rakamları Yarın Açıklanacak

Büyüme Rakamları Yarın Açıklanacak

58 dakika önce

Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı son çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Büyüme Rakamları Yarın Açıklanacak, System.String[]
Türkiye ekonomisine ilişkin 2018 yılı son çeyrek büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dönemsel gayri safi yurt içi hasıla verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde yıllık yüzde 3 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, en yüksek yüzde 1, en düşük ise yüzde 5,5 küçülme öngörmüştü.

Ekonomistlerin 2018 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,5 olarak gerçekleşmişti. Ankete katılan ekonomistlerin 2018 büyüme beklentisi en düşük yüzde 1,8, en yüksek yüzde 3,3 seviyesinde olmuştu.

Öte yandan ekonomistlerin 2019 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması da yüzde 1 düzeyinde belirlenmişti.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,2, ikinci çeyreğinde yüzde 5,3, üçüncü çeyreğinde ise yüzde 1,6 büyümüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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