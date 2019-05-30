Son Dakika Haberleri: TÜİK Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın saat 10'da açıklayacak
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TÜİK Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın saat 10'da açıklayacak

1 saat önce

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

TÜİK Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın saat 10'da açıklayacak, System.String[]

Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2019 dönemine ilişkin dönemsel gayrisafi yurtiçi hasıla verisini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanmıştı. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalaması, Türkiye ekonomisinin 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,5 daralacağı yönünde gerçekleşmişti. Katılımcılar, ekonomideki daralmanın yüzde 1,7- 4,3 aralığında olacağını tahmin etmişti.
Ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 0,1 olarak gerçekleşmişti. Ankette ekonomistlerin 2019 yılı büyüme beklentisi en yüksek yüzde 2,3, en düşük yüzde eksi 2 seviyesinde olmuştu.
Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyümüştü.

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:12 Kaynak: AA
Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi
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