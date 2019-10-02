Büyüme toparlanıyor, yatırımdaki gerileme ciddiye alınmalı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamları toparlanma eğiliminde olsa da yatırımlardaki keskin gerilemenin ciddiye alınması gereken boyuta geldiğini dile getirdi.
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamları toparlanma eğiliminde olsa da yatırımlardaki keskin gerilemenin ciddiye alınması gereken boyuta geldiğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:51
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