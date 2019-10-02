Son Dakika Haberleri: Büyüme toparlanıyor, yatırımdaki gerileme ciddiye alınmalı
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Büyüme toparlanıyor, yatırımdaki gerileme ciddiye alınmalı

48 dakika önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamları toparlanma eğiliminde olsa da yatırımlardaki keskin gerilemenin ciddiye alınması gereken boyuta geldiğini dile getirdi.

Büyüme toparlanıyor, yatırımdaki gerileme ciddiye alınmalı, System.String[]

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, büyüme rakamları toparlanma eğiliminde olsa da yatırımlardaki keskin gerilemenin ciddiye alınması gereken boyuta geldiğini dile getirdi.

Ender Yorgancılar, Ege, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:51 
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