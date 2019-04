Büyüme ve İstihdam Zirvesi 2019

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, "220 mühendisimiz vardı, şu an itibarıyla 400 rakamını geçtik, önümüzdeki birkaç sene içeresinde bölgemizde ve ümit ediyoruz ki dünyada ses getirebilecek 1000 kişilik mühendislik grubu oluşturmayı hedefliyoruz. İstihdamın grubumuzun içerisinde en fazla yoğun olacağı kısım mühendislikteki ilave uzmanlık olacak." dedi.



Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde düzenlenen CEO Club Buluşmaları kapsamında Büyüme ve İstihdam Zirvesi 2019 gerçekleştirildi.



Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Liderlerin Büyüme Ajandası" panelinde konuşan Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Gigin, sürdürülebilir yaşam ve sürdürülebilir büyümeyi hedeflediklerini belirterek mevcut sektörlerdeki faaliyetlerinde ve üzerine ekleyecekleri diğer faaliyet başlıklarında da sürdürülebilir büyümeyi nasıl sağlayacakları konusunda çalıştıklarını kaydetti.



Grubun en büyük parçasının müteahhitlik olduğunu ifade eden Gigin, Türk müteahhitlerinin şu anda ellerinde yaklaşık 20 milyar dolarlık iş yükünün bulunduğunu söyledi.



Gigin, Türk müteahhitlerinin dünyanın çeşitli yerlerinde faaliyet gösterdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"Uzmanlığı olan şirketin coğrafyası yok. Müteahhitlik tarafımızı, mühendisliğimizle besleyerek daha kapsamlı hale getirme üzerine çalışıyoruz. 220 mühendisimiz vardı, şu an itibarıyla 400 rakamını geçtik, önümüzdeki birkaç sene içeresinde bölgemizde ve ümit ediyoruz ki dünyada ses getirebilecek 1000 kişilik mühendislik grubu oluşturmayı hedefliyoruz. İstihdamın grubumuzun içerisinde en fazla yoğun olacağı kısım mühendislikteki ilave uzmanlık olacak."



Gübre tarafında mevcut tesislerde verimlilik artırmaya yönelik tedbirler aldıklarını anlatan Gigin, Türkiye'de daralan gübre pazarını yurt dışına ihracat yaparak çözmeye gayret ettiklerini, Brezilya'dan Hindistan'a kadar ihracatçı olduklarını söyledi.



- "Özbekistan'a dönük olarak ciddi tarımsal yatırım planlıyoruz"



Gigin, hiçbir ülke global dünyada bir ada olmadığını, Türkiye'nin konumu itibarıyla jeopolitik gelişmelerin faaliyetlerin çok ehemmiyetli parçası olduğunu dile getirdi.



Müteahhitlik sektöründe çok daha büyük fırsatların olabileceğini belirten Gigin, uluslararası finansmana da ihtiyaç olduğunu kaydetti.



Gigin, tarım alanında da büyük fırsatların olduğunu ifade ederek, "Özbekistan'a dönük olarak ciddi tarımsal yatırım planlıyoruz." dedi.



Trendleri doğru takip edip okuyabilmek gerektiğini anlatan Gigin, geleceğe hazırlanmak adına yaptıkları çalışmalarla kendileri taze tutmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.



- "İş dünyası da teknolojideki gelişmelerden doğrudan etkileniyor"



Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise başarılı bir dijital dönüşümün işletmeleri de ekonomiyi de büyüteceğini belirterek, "Hayatın her alanı dijital dünyaya göre yeniden şekillenirken, iş dünyası da teknolojideki gelişmelerden doğrudan etkileniyor." dedi.



Dijitalleşme ve yeni nesil teknolojilerin, tüm sektörlerde yüksek katma değerin büyüme için büyük bir fırsat sunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Makinelerarası İletişim (M2M), Nesnelerin İnterneti (IoT), Yapay Zeka gibi yeni teknolojiler hem üretici hem tüketici tarafında köklü değişimi mümkün kılıyor. Şirketler akıllı teknolojiler sayesinde büyüme, verimlilik, karlılık ve rekabet potansiyellerini artırırken, dijitalleşme yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratıyor. Biz de hem IoT'de dünya lideri olan hem de arka arkaya beş yıldır Gartner tarafından Dünya Çapında Makinalar Arası İletişim Hizmetlerinde 'Magic Quadrant Lideri' olan Grubumuzdan aldığımız güçle Vodafone olarak, ülkemizin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda, bireylerin olduğu kadar işletmelerin ve kamu kurumlarının da ihtiyaçlarına yönelik uçtan uca çözümler geliştiriyor ve uyguluyoruz. İşletmelerin 'dijital iş ortağı' olarak aynı çatı altında sunduğumuz çözümlerle, dijital bağlantılı yaşamı onlar için kolay ve erişilebilir kılmayı amaçlıyoruz."



Şahin, sayıları sürekli artan iş birliklerinin ve projelerle, dijitalleşme üzerinden hem Türkiye'nin ekonomisinin büyümesine hem nitelikli gençlerin istihdamına katkı sağladıklarını vurgulayarak, "Türkiye'de yerli üretimin desteklenmesi için 4.5G ve 5G yatırımlarında tedarik zincirine katılabilecek KOBİ'lerle iş birliği içindeyiz. Şimdi de başta teknokentler olmak üzere tüm potansiyel yerli üreticileri ekosisteme dahil ediyoruz. Yerli ürün ve uygulamaları desteklemek amacıyla yazılım ve donanım üreticisi firmaları dünyaya açmayı hedefliyoruz. Dijitalleşmenin ülkemize kazandıracağı ivmeyle birlikte, hem büyüme hem istihdamda gelecekte çok daha güzel sonuçlar elde edeceğimize gönülden inanıyorum." şeklinde konuştu.



Meltem Bakiler Şahin, bu hedef ve vizyonla Türkiye'yi dijitalleşmeye götürecek yolda sundukları çözüm ve hizmetlerle her ölçekten işletmenin yanında olmaya ve büyümelerine katkı sağlamaya bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceklerini dile getirdi.



- "Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye odaklanmış durumdayız"



Procter&Gamble (P&G) Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Tankut Turnaoğlu, çalışana yatırım yapılması gereken zamanlarda olunduğunu belirterek, "Türkiye'deki fırsatları değerlendirmeye odaklanmış durumdayız. Ar-Ge merkezimiz Türkiye'deki ürünlerin yerlileştirilmesi konusunda yetkilendirildi. Türk ekonomisine ciddi katkı yaratmayı düşünüyoruz. Ortaklıklar çok önemli, müşterilerimizle kazan kazan iş birliği yapıyoruz.



Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da Türkiye'nin gelecek yıllarda gerekli büyümeyi göstereceğini belirterek, hükümetin gerekli adımları da atacağına inandığını söyledi.



- Tükiye'nin İstihdam Liderleri 2019 ödül töreni



Zirve kapsamında, Tükiye'nin İstihdam Liderleri 2019 ödül töreni gerçekleştirildi. Türkiye'nin istihdam lideri arasında A101 birinci, BİM ikinci, ISS Türkiye üçüncü oldu.



Türk Telekom dördüncü, LC Waikiki'nin beşinci, RC İnşaat'ın altıncı, TAV Havalimanları'nın yedinci, Migros'un sekizinci ve Şok Marketleri'nin dokuzuncu olduğu istihdam liderleri sıralamasında, Türk Hava Yolları ve Sofra Compass Group 10'uncu sırayı birlikte paylaştı.

