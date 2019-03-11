"Büyümedeki yavaşlama geçici"
49 dakika önce
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019'a ait güncel verilerin, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini ve ekonomideki yavaşlamanın geçici olduğuna işaret ettiğini söyledi.
Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak, 2019'a ait güncel verilerin, ekonominin hızlı bir toparlanma eğilimine girdiğini ve ekonomideki yavaşlamanın geçici olduğuna işaret ettiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:50
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