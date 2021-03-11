Büyümenin 2021 yılında da sürmesi bekleniyor

Ekonomistler 2021 yılında Türkiye'de ekonomik olarak toparlanma ve salgın izlerinin bir nebze silineceğini öngörüyor.

Betam, Doç. Dr. Ozan Bakış ve Araştırma Görevlisi Gökhan Dilek tarafından hazırlanan "Salgın tedbirlerine rağmen yüksek büyüme" başlıklı büyüme değerlendirmesinde 2021'in ilk çeyreğinde de ekonomik toparlanmanın sürmesinin beklendiği belirtildi.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

"2020 yılının dördüncü çeyreğinin son ayında salgın önlemleri tekrar uygulanmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerin yasaklara dahil edilmemesi bu çeyrekte ekonomik büyümenin bu önlemlerden etkilenmemesini sağladı. Harcama yöntemiyle GSYH'yi oluşturan alt kalemlerde ihracat haricinde ciddi artışlar yaşandı. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre özel tüketim yüzde 8,2, kamu harcamaları yüzde 6,6 ve yatırımlar yüzde 10,3 artarak büyümeyi olumlu etkilerken ihracat sabit kalarak büyümeye katkı yapmadı. İthalattaki yüzde 2,5'lik artış ise büyümeyi baskıladı. Böylece GSYH yıllık bazda yüzde 5,9 büyüdü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış serilere göre ise özel tüketim yüzde 0,8, kamu harcamaları yüzde 3,6, ihracat yüzde 18,9 ve ithalat yüzde 0,2 bir önceki çeyreğe göre artış kaydederken yatırımlar yüzde 2,7 daraldı.

Ekim ve Kasım aylarında herhangi bir salgın tedbirinin olmaması ve Aralık başında alınan yeni önlemlerin ise hafta sonları ile sınırlanarak ekonomik faaliyetlerin yasaklardan muaf tutulması sonucunda dördüncü çeyrekte önemli bir büyüme elde edildi. Türkiye 2020 yılı genelinde ekonomik büyüme kaydeden az sayıda ülkeden birisi oldu. Mart itibariyle kademeli olarak yeniden normalleşmeye sürecinin başlaması ile 2021'in ilk çeyreğinde de ekonomik toparlanmanın sürmesini bekliyoruz.

2020 yılının dördüncü çeyrek büyümesi beklentilerden daha yüksek gerçekleşti. Bunda Haziran ayında gevşetilmeye başlanan ve Aralık ayına kadar devam eden normale dönüş çabalarının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bir önceki değerlendirmemizde Aralık ayında yeniden kısıtlamaların başladığını ve son çeyrek büyümesinin 3. Çeyrek büyümesine kıyasla bir miktar düşük kalacağını tahmin etmiştik. Beklediğimiz gibi oldu.

Mart ayı ile beraber koronavirüs risk haritası hayatımıza girdi. Buna göre iller 4 gruba ayrıldı: riskin en düşük olduğu mavi renkli iller, orta riskli sarı renkli iller, yüksek riskli turuncu iller ve çok yüksek riskli iller. Bu, sonuçlarını kestirmenin zor olduğu yeni bir durum ancak her ilde ekonomik faaliyetlerin risk oranı ile ters orantılı şekilde canlanması beklenebilir. Üçüncü çeyrekte biriken stokların dördüncü çeyrekte kısmen eridiklerini görüyoruz. Yeni normalleşme tedbirlerinin de Mart'ta başladığını göz önüne aldığımızda 2021'in ilk çeyrek büyüme rakamı görece düşük kalabilir."

-İHA-