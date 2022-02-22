"Buyur Burdan Kaç!" oyunu Yenişehir'de tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika
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"Buyur Burdan Kaç!" oyunu Yenişehir'de tiyatroseverlerle buluştu

"Buyur Burdan Kaç!" oyunu Yenişehir'de tiyatroseverlerle buluştu

22.02.2022 13:38

Mersin Yenişehir Belediyesi, Sevtekin Sanat Tiyatrosu oyuncularının sahnelediği "Buyur Burdan Kaç!" oyununu Mersinli tiyatroseverlerle buluşturdu.

Yenişehir Belediyesinin desteği ile sahnelenen oyunun geliri ile Kıbrıs İlkokulu öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret edecek.

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Pelin Sıngın'ın girişimi ve Yenişehir Belediyesinin destekleriyle sahnelenen oyunun geliri ile Kıbrıs İlkokulu öğrencileri 23 Nisan'da Anıtkabir'e giderek, Ata'nın manevi huzuruna çıkacak.

Başkan Özyiğit "Sanatla böyle güzel bir amaca da hizmet etmiş olacağız""

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu izledi. İki perde halinde sahnelenen komedi oyununun sonunda oyunculara ve Mersinli sanatseverlere teşekkür eden Başkan Abdullah Özyiğit, "Bu buluşmaları tekrar edelim, sık sık bir araya gelelim.Bu vesile ile Kıbrıs İlkokulu öğrencilerimizi 23 Nisan'da Anıtkabir'e götürmüş olacağız. Sanatla böyle güzel bir amaca da hizmet etmiş olacağız" dedi.

İstanbul Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Pelin Sıngın ise, "Bugün sanatın toplumun farklı farklı alanlarına dokunuşunu bir kez daha gördük. Neydi bu dokunuş, Akdeniz ilçesinde bulunan Kıbrıs İlkokulundan bize, Beşiktaş'a uzanan bir sesti bu dokunuş. İdealist bir öğretmenimizin Sayın Ümit Gürbüz'ün fikri hür, vicdanı hür öğrenciler yetiştirmek için yoluna ufacık bir ışıktı bu dokunuş. Başkanımızın da belirttiği gibi oyunun geliriyle öğrencilerimizi Anıtkabir'e götüreceğiz. Özellikle çocukları Atatürk ile fikren, vicdanen ve bedenen buluşturmak görevimizdir. Bu bizim için bir başlangıçtır. İlk başlangıcımızı Başkanımızla yaptık, çok çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sevtekin Sanat Tiyatrosu oyuncuları da oyunu Mersinli tiyatroseverlerle buluşturduğu için Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Bültenler
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Abdullah Özyiğit, Anıtkabir, Yenişehir, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Buyur Burdan Kaç!' oyunu Yenişehir'de tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika


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