"Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika
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"Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek

10.06.2022 11:58
"Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek

İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, gençleri film sektörüne kazandırmayı hedefleyen yarışmanın bu yılki teması "Başarılı Kadın Hikayeleri" olarak belirlendi.

Destek almaya hak kazanan 10 senaryo sahibine film yapımı ve yönetmenlik konularında eğitim olanağı sunulacak.

Hevesli ve yetenekli gençlerin kısa film yapımını destekleyen yarışma, katılımcılara sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkanı da sağlayacak.

Yarışmanın temasına uygun, katılım koşulları dahilinde sayfa sayısı 20'yi geçmeyen 10 senaryo, 10 bin liralık film yapım desteği alacak.

İlk ona giren eserler belli olduktan sonra çekim aşaması başlayacak. Çekimleri tamamlanan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucu, ilk 3'e giren filmlerin sahipleri, 11 Ekim'de gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

Başvurular, "www.buyuthayallerinikisafilm.com" adresinden yapılabilecek. Yarışmayla ilgili gelişmeler ise sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

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Kaynak: AA

İstanbul Vakfı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Büyüt Hayallerini' kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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