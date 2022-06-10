İstanbul Vakfı ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle düzenlenen "Büyüt Hayallerini" kısa film yarışmasına 15 Haziran'a kadar başvuru yapılabilecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, gençleri film sektörüne kazandırmayı hedefleyen yarışmanın bu yılki teması "Başarılı Kadın Hikayeleri" olarak belirlendi.

Destek almaya hak kazanan 10 senaryo sahibine film yapımı ve yönetmenlik konularında eğitim olanağı sunulacak.

Hevesli ve yetenekli gençlerin kısa film yapımını destekleyen yarışma, katılımcılara sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme imkanı da sağlayacak.

Yarışmanın temasına uygun, katılım koşulları dahilinde sayfa sayısı 20'yi geçmeyen 10 senaryo, 10 bin liralık film yapım desteği alacak.

İlk ona giren eserler belli olduktan sonra çekim aşaması başlayacak. Çekimleri tamamlanan projeler arasında yapılan değerlendirme sonucu, ilk 3'e giren filmlerin sahipleri, 11 Ekim'de gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

Başvurular, "www.buyuthayallerinikisafilm.com" adresinden yapılabilecek. Yarışmayla ilgili gelişmeler ise sosyal medya hesaplarından duyurulacak.