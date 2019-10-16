Son Dakika Haberleri: Büyütülen Balıkesir OSB'de istihdam 30 bine çıkacak
Son Dakika Ekonomi Büyütülen Balıkesir OSB'de istihdam 30 bine çıkacak

Büyütülen Balıkesir OSB'de istihdam 30 bine çıkacak

2 saat önce

Ortak Akıl Toplantıları'nın 21'inci durağı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi oldu.

Büyütülen Balıkesir OSB'de istihdam 30 bine çıkacak, System.String[]

Ortak Akıl Toplantıları'nın 21'inci durağı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi oldu. Halkbank ve Turkishtime ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Şeref Oğuz üstlendi. Balıkesir iş dünyası, büyüme planları yapan OSB'de istihdamın 30 bine ulaşabileceğini dile getirdi.

Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir, OSB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:02 
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