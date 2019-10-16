Büyütülen Balıkesir OSB'de istihdam 30 bine çıkacak
2 saat önce
Ortak Akıl Toplantıları'nın 21'inci durağı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi oldu.
Ortak Akıl Toplantıları'nın 21'inci durağı Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi oldu. Halkbank ve Turkishtime ortaklığıyla düzenlenen toplantının moderatörlüğünü Şeref Oğuz üstlendi. Balıkesir iş dünyası, büyüme planları yapan OSB'de istihdamın 30 bine ulaşabileceğini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:02
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