Büyüyen alevleri kimi oturarak, kimi ayakta izledi - Son Dakika

ANTALYA'da çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çevredekiler alevleri ve gökyüzünü kaplayan dumanı izlerken, bir sokak köpeği ise alevlerin önünde yattı.
Olay, gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'nde meydana geldi. Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü deposunun yanında bulunan kuru dal ve çöpler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüyerek çöplerin toplandığı alana yayıldı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, başka bir noktaya sıçrama ihtimali olmayan yangını kontrol altında tutarak sönmesini bekledi. Yangının nasıl çıktığını belirlemek için çalışmalar sürüyor.