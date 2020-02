Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar Ödül Töreni - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk yerli otomobilin 2022'de piyasaya çıkacağını belirterek, "Yerli otomobil Türkiye'ye 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık ve milli gelire 50 milyar dolar katkı sağlayacak." dedi.

Hisarcıklıoğlu, bir otelde düzenlenen "Büyüyen ve Gelişen Afyonkarahisar Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, son bir yıldır bankacılık sistemiyle ilgili büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi.

Bu süreçte kamu bankalarının devreye girerek faizleri düşürdüklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Geçen günlerde bakanımız, kamu bankalarındaki ticari faiz oranının tekrar tek haneli rakamlara ineceğinin müjdesini verdi. Biz de Kredi Garanti Fonu vasıtasıyla üyelerimize kefil oluyoruz. Dünyada hiçbir oda sisteminin yapmadığı bir şeyi yapıyoruz. Dünyanın hiçbir oda sistemi, kendi üyesine bankaya karşı kefil olmaz. Bunu dünyada yapan tek yer TOBB ile oda ve borsalar. Öyle bir hale geldik ki baba oğluna, kardeş kardeşe, komşu komşuya kefil olmuyor. Senin odan sana kefil oluyor. Sadece 2019'da yaklaşık 1 milyon üyemiz var. Bunların 165 binine kefil olmuşuz. Üyelerimiz 74 milyar lira kredi kullanabilme şansına kavuşmuş. Oda ve borsalar daha ne yapsın? Yapacağı başka bir şey yok ki."

Pos komisyonu çalışmaları

Hükümetin yeni torba yasa düzenlemesiyle 100 milyar lira daha kefalet verilebilecek noktaya gelindiğini anlatan Hisarcıklıoğlu, 2019 yılındaki en büyük şikayetlerin başında bankaların aldığı pos komisyonlarının yer aldığını aktardı.

Hisarcıklıoğlu, pos komisyon oranının yüzde 4'lere kadar yükseldiğini belirterek, "Özellikle perakende ve akaryakıt sektöründe bulunanlar bunu çok iyi bilirler. Bunlar karlarının neredeyse tamamını pos komisyonlarına devrediyorlardı. Durumu gittik, anlattık. Sağolsun onlar da 1,60 üst sınırını getirdi. Şimdi '1,60 üst sınırından fazla alınamaz.' denildi. Yine, düşen enflasyona bağlı olarak tekrar alt rakamlara indirilmesi için uğraşıyoruz." diye konuştu.

"Alacak sigortası devreye girdi"

Kamu bankaları, Merkez Bankasının EFT sistemini kullandığında 20 kuruş öderken, kendilerinden 20 lira talep edildiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, talepler doğrultusunda 1 Mart'tan itibaren EFT, havale ve kredi erken kapama komisyonlarının tümüne sınırlama getirileceğini ifade etti.

Alacak sigortası sistemine değinen Hisarcıklıoğlu, "Alacak sigortası devreye girdi. Halk Sigorta vasıtasıyla. Aynı arabayı çarptığın zaman sigorta ettirdiğin gibi sigorta yaptırırsan bedelini alıyorsun. Şimdi 'vadeli mal sattım, paramı alamadım.' demeyeceksin. Halk sigortaya git sigortanı yaptır, alacağının yüzde 90'ını al." dedi.

"Cumhurbaşkanına verdiğimiz sözü yerine getirdik"

Yerli otomobil konusuna değinen Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü yerine getirdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı 2011'den 2017'ye kadar her platformda çağrıda bulundu. Türk iş dünyasına güvenerek, yani sizlere güvenerek bu sözü verdik. 27 Aralık'ta da ilk lansmanını yaptık. İnşallah yakında bunun temeli Bursa İnegöl'de atılacak." ifadelerini kullandı.

Aracın yüzde 100 elektrikli olacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, bu anlamda Türkiye'deki teknolojik değişimin, dünyayla aynı anda başladığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah 2022'de ilk araba çıkacak. Yerli otomobil Türkiye'ye 20 bin ilave istihdam, 7,5 milyar dolar daha az cari açık ve milli gelire 50 milyar dolar katkı sağlayacak. İş otomobil değil artık otomobil, otomobil olmaktan çıktı. Tamamıyla otonom. Her şeyi bilgisayar üzerinde giden bir araç. Dünya buna göre dönüyor. Siz her şeyi orada yapıyorsunuz. Nasıl cep telefonları önce sadece cep telefonuydu, şimdi artık her şeyi oradan koordine edebiliyorsunuz. Araba da o noktaya geliyor."

Törende kentin başarılı iş insanlarına ödülleri verildi. Hisarcıklıoğlu'na ise yerli otomobilin mermere işlenmiş tablosu hediye edildi.

Programa, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyonkarahisar milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Mehmet Taytak, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser ve Afyonkarahisar Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Mühsürler de katıldı.

Hisarcıklıoğlu "Deve" ve "SAR"ı test etti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tören öncesinde Afyonkarahisarlı iş insanlarınca üretilen yerli kaya kamyonu "Deve" ile sürücüsüz tarım aracı "SAR"ı denedi.