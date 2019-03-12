Büyüyerek Güçlü Bir Türkiye Yaratmak İstiyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçim çalışmalarına yönelik, "Biz kimseyi başkalaştırmak, ayrıştırmak istemiyoruz.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçim çalışmalarına yönelik, "Biz kimseyi başkalaştırmak, ayrıştırmak istemiyoruz. Rakibimize ağır sözler söylemek istemiyoruz. Onları küçültmek, yok etmek istemiyoruz. Biz hep birlikte büyümek istiyoruz." dedi.



Özkoç, partisinin genel başkan yardımcısı Yunus Emre ve Onursal Adıgüzel ile Adana Milletvekili Adnan Sümer, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'la Adapazarı ilçesindeki bir restoranda basın toplantısı düzenledi.



Seçimlere az bir süre kaldığını ve hassas bir süreçten geçildiğini söyleyen Özkoç, "Biz kimseyi başkalaştırmak, ayrıştırmak istemiyoruz. Rakibimize ağır sözler söylemek istemiyoruz. Onları küçültmek, yok etmek istemiyoruz. Biz hep birlikte büyümek istiyoruz. Büyüyerek güçlü bir Türkiye yaratmak istiyoruz. Onun için de çok dikkatli olmamız gerekir." diye konuştu.



Partisinin genel başkan yardımcılarının ve milletvekillerinin kente gelmesinin sebebinin Tank Palet Fabrikası ile ilgili alınan karar olduğuna işaret eden Özkoç, "Cumhuriyet Halk Partisi bunu çok önemsiyor. Türkiye'nin savunma sanayisinin gerçekten bel kemiği ilk fabrikasının gözden çıkartılması doğru değildir." dedi.



Ülkede hiç kimseyi başkalaştırmadan siyaset yürüttüklerini anlatan Özkoç, tüm partilere oy veren seçmenlerin ülkenin vatandaşı olduğunu, onları aynı şefkat, aynı kararlılık, aynı vatanı paylaşan, bireysel düşünceye sahip bir zihniyetle sevmeye devam edeceklerini aktardı.



Emre de tarım politikalarını eleştirerek, seçmenden bunların düzeltilmesi için şans isteyeceklerini kaydetti.



Açıklamanın ardından CHP heyeti, Tarihi Uzun Çarşı'da esnafı gezerek destek istedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Hakan Muhafız'ın İkinci Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı

Türk Futbolunun Altın Ayakkabılı Gol Kralı Cumhur İttifakı'nı Her Fırsatta Destekliyor

Galatasaray ile Denizbank Arasında İş Birliği Anlaşması