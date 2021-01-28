Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu - Son Dakika

Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu

28.01.2021 11:44

Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu Sinop'ta belediye şoförü olmak isteyen gence sıra dışı bir doğum günü kutlaması yapıldı.

Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu

SİNOP - Sinop'ta belediye şoförü olmak isteyen gence sıra dışı bir doğum günü kutlaması yapıldı. Belediye araçlarının şoför koltuğuna oturan genç yeni araçlarda marş basarak hayalini gerçekleştirdi.

Sinop'ta lise öğrencisi Rafet Kuru, Sinop Belediyesi'nin tüm çalışmalarını yerinde takip ediyor, çalışanların isimlerini teker teker biliyor. Hayali belediye şoförü olmak olan genç doğum günü hediyesi olarak belediyeye alınan yeni araçları test eti.

Sinop Belediyesi vatandaşlara daha iyi hizmet götürebilmek adına 10 yeni araç alımı gerçekleştirdi. Bunun için Sinop Sahili'nde hizmete alım töreni düzenlendi. Törende bir isim dikkatleri üzerine çekti. Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'ın davetiyle 14 yaşındaki Rafet Kuru da törende yerini aldı.

Hayali belediye şoförü olmak olan Kuru'yu Başkan Ayhan şu sözlerle tanıttı: "Sizler de belki sosyal medyadan takip ediyorsunuz. Rafet kardeşim gerçekten çok duyarlı bir genç. Sinop'un sorunlarıyla çok yakından ilgilenen bir kardeşimiz. Belediyenin bütün hizmetlerini bütün çalışmalarını çok yakından takip ediyor. Sosyal medya hesabında 'büyüyünce belediyede çalışacağım belediye işçisi olacağım' diye bir cümlesi var. Şimdi ben ona diyorum ki 'Rafet sen hedefi büyüt bence o yazıyı değiştir. Ben büyüyünce Sinop'ta belediye başkanı olacağım yaz'. İnşallah böyle duyarlı gençler Sinop'ta hizmet edecekler" dedi. Rafet'e hediye takdim eden Ayhan, gencin hayalini de gerçekleştirdi.

Kuru Başkan Ayhan'ın da anlattığı gibi belediyenin en sıkı takipçisi. Tüm çalışmaları takip edip çalışanları ezbere biliyor. Belediyenin sahip olduğu araçlar ise özel ilgi alanına giriyor. Rafet Kuru program sonrasında da araçları yerinde inceledi. Doğum gününde Sinop Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne kabul edilen lise öğrencisi Kuru, yeni alınan belediye otobüsü ve tırın kontrollerini yaptı. Çalışanlarla sohbet ederek deneyimlerinden faydalandı. Araçların marşına ilk o bastı.

Bu hayalinin küçük yaşlardan itibaren başladığını belirten Rafet Kuru, "Küçüklükten beri belediye araçlarına el sallıyordum. Hep merak ediyordum. Sonra büyüyünce belediyeye daha da ilgi duydum. Belediyenin internet sitesine baktım. Faaliyet raporlarını, meclis kararlarını, meclis kararlarında ne alınmış, hangi araçlar alınmış ve nerelerde hangi arızalar var bunlara bakmaya başladım. Sonrada şoförleri tanımaya başladım. Sosyal medya hesabım var. Orada belediye hangi yerlerde çalışmış, neler yapmış, hangi araçları almış bunları çekiyorum. Mesela ben sosyal medyada görüyorum. Belediyenin çalışması var mesela hemen oraya gidiyorum. Mesela belediye araç almış hemen peşinden koşuyorum. Bu işleri takip ediyorum. Yani bu belediyeye girmenin altyapısını yapmak lazım" diye konuştu.

Belediye başkanlığından ziyade şoförlüğü istediğini beliren Kuru, "Belediyede araç kullanmak istiyorum. Belediyenin yapmış olduğu hizmetlere yardım etmek istiyorum. Ben belediye başkanı olamam çünkü özel bir altyapısı olacak belediye başkanının. Ben belediye başkanı olmak istemiyorum belediye şoförü olmak istiyorum. Yeni araçlarda gayet iyi. Sinop Belediyesi'ne ve Sinop halkına hayırlı olacağını düşünüyorum. Şoför gözüyle baktığımda ise çok iyi araçlar alındı. Eksikler vardı ve bu araçlarla birlikte Sinop'un hiçbir eksiği kalmayacak. Mesela silindir şehir merkezine yaklaşık bir buçuk saatte gidiyor. Çünkü saatte 12 kilometre hızla gidiyor. Bunun için tır alındı arkasına da bir römork takacaklar. Onla da silindiri taşıyacaklar. Asfalt getirecekler. Yeni bir araçta marşa basmak çok eğlenceli. Çok heyecanlı bir durum. Hem asfalt götürecek hem çöpleri Meşedağı'na götürecek her türlü işlerde kullanılacak bu tır. 5-6 aracın yaktığı mazot yerine bir aracın yaktığı mazotla bütün iş yapılacak" şeklinde konuştu.

Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu
Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu
Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu
Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu

Doğum Günü Kutlaması, Barış Ayhan, Sinop, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büyüyünce belediye şoförü olmayı isteyen Rafet'in doğum gününde hayalleri gerçek oldu - Son Dakika


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