"Büyüyünce tarım bakanı olacak çocuk" diyenler var!

Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'nde çobanlık yapan 12 yaşındaki Şevki Savran, doğal tavırları ve samimi sohbetiyle hepimizi kendine hayran bıraktı. Küçük yaşına rağmen ailesine ait 90 koyunun bakımını başarıyla üstlenen Şevki, sosyal medyada paylaşılan videosuyla son günlerin konuşulan isimlerinden biri oldu.

O, Balıkesir'de hayvancılıkla geçimini sağlayan dört çocuklu ailenin kendi deyişiyle üç numarası. Hayata gözlerini koyunların, kuzuların arasında açmış. Şevki'yle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği üzerine yaptıkları samimi sohbeti YouTube kanalında paylaşıp onu herkesin tanımasını sağlayan Nuri Saltan'ı arıyorum. Beni Şevki'ye yönlendiriyor. Cana yakın tavrıyla telefonu açan Şevki, videodan sonra telefonunun susmadığını anlatıyor. Ürününün tanıtımını yaptırmak isteyen de onu arıyormuş, birlikte video çekip takipçi sayısını arttırmak isteyen de... Küçük çoban artık o kadar popüler ki çevre illerden bile ziyaretine gelenler oluyormuş.

"Ünlü olduk gali"

Ona, çobanlık yapmaya ne zaman başladığını soruyorum, "Doğduğumdan beri diyebilirim. Babama yardım etmekle başladım. İçten gelen bir şey bu. Kendi isteğimle çobanlık yapıyorum. Annem-babam çobanlık yapmam konusunda hiçbir şekilde beni zorlamıyor" diyor. Bir yandan yedinci sınıfa devam eden Şevki'nin en sevdiği ders Türkçe. "Büyüyünce ne olmak istiyorsun" diye soruyorum, "Ne olabilirsek onu olacağız. İleriki günlere bağlı. Aklımda kasaplık var. Hayvancı olduğumuz için kendi kuzumuzu işleyebiliriz" cevabını veriyor.

Hayvanların bakımı konusunda oldukça bilgi sahibi. Hemen her gün annesinin hazırladığı yiyecekleri babasının hacı çantasına doldurup koyunları otlatmaya çıkarıyor. Yeri geliyor 15 yaşındaki abisiyle 1.5 saatte 90 koyunu sağıyor. Yeri geliyor koyunların doğumuna yardımcı oluyor...

Pandemi onun hayatını da etkilemiş. "Salgın bizi fena etkiledi. Köydeki kahvelere çıkamaz olduk. Hayvan pazarına gidemez olduk. Koyunların satışlarını da etkiledi. Bir-iki hafta pazar olmadı. Bundan dolayı çiftçinin malı para yapmadı. Şimdi kış şartları da başladı, Allah'tan meralar var, hayvanlarımızı otlatabiliyoruz" diyor. Samimi sohbeti ve Balıkesir yöresel ağzıyla izleyenlerin yüreğini ısıtan Şevki'ye harçlığını nasıl kazandığını soruyorum. "Benim pek paraya ihtiyacım yok. Ufacık çocuğun ne paraya ihtiyacı olcek! Koyunları güdüyorum. Cumhurbaşkanı'ndan 50 sakız koyunu istiyorum. Harçlığımı babam veriyor. Benim de kumbaram var. Biriktirip motor mu alacağım artık gari göreceğiz. Para ne kadar yeterse bir şeyler almaya çalışacağım" diyor.

Şevki videosunun sosyal medyada bu kadar çok paylaşılmasını beklemiyormuş. "Bizim okulun bekçisi Nuri Abi'ye 'Bir video çekelim. Bakalım insanların tepkisi nasıl olcek, kaç kişi izleyecek' dedim. Bu kadar patlayacağını beklemiyordum. Ünlü olduk gari" diyor gülerek. Nasıl tepkiler aldığını anlatıyor: "Böyle insanlar yönetsin ülkeyi dediler. Yok büyüyünce tarım bakanı olcek gibi birçok şey söyleyenler oldu. Türkiye'nin böyle gençlere ihtiyacı var dediler."

Şevki, büyük şehirde yaşayanları da doğal hayata davet ediyor...