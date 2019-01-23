Buz Altından Elle Balık Çıkardılar
13 dakika önce
Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.
Bayburt
'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.
Kış aylarının sert geçtiği Bayburt'ta bazı vatandaşlar Çoruh Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.
Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor.
Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: İHA
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