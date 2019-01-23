Son Dakika Haberleri: Buz Altından Elle Balık Çıkardılar

Buz Altından Elle Balık Çıkardılar

13 dakika önce

Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.

Buz Altından Elle Balık Çıkardılar, System.String[]
Bayburt'ta kış aylarında eksi 20 derecede elle balık avlıyorlar.

Kış aylarının sert geçtiği Bayburt'ta bazı vatandaşlar Çoruh Nehri kenarına inerek burada buzu kırıp elleriyle balık avlıyorlar.

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 20 dereceye kadar düştüğü kentte avcılar kırdıkları buzun altından çıplak elle balıkları çıkarıyor.

Onlarca balığı elleriyle tutan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla çektikleri görüntülerle mutluluklarını dile getiriyor. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:40 Kaynak: İHA

Bayburt, Yaşam
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