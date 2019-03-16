Buz Fabrikasına Sahte İçki Operasyonu

İzmir'de bir buz fabrikasına düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de bir buz fabrikasına düzenlenen operasyonda sahte içki ürettikleri iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde bir buz fabrikasında üretilen sahte içkilerin piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Işıkkent Dökümcüler Sitesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, yasa dışı üretilen 6 ton etil alkol, çeşitli içki türlerine ait bin paket kit, çok miktarda içki aroması, 500 bin etiket ve 500 bin boş ambalaj ele geçirdi.



Gözaltına alınan 12 zanlı emniyete götürüldü.



Öte yandan, ekiplerin yaptığı incelemede, sahte içkilerin bitişikteki başka bir iş yerine açılan gizli geçitten çıkarılarak piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

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