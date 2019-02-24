Buz Gibi Çalışan Uygun Fiyatlı Ryzen Oyuncu Laptopu
58 dakika önce
Oyuncu laptop u veya normal notebook arayanlara AMD 'nin Ryzen mobile işlemcili yeni Acer Nitro 5 laptopu karşınızda.
Oyuncu laptop u veya normal notebook arayanlara AMD 'nin Ryzen mobile işlemcili yeni Acer
Nitro 5 laptopu karşınızda. Ryzen 7 2700U özellikle düşük güç tüketimi ve yüksek performansı ile çok gözde.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:15 Kaynak: Youtube
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