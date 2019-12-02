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Buz gibi havada maymunların sıcak kaplıca keyfi
6 saat önce
Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı.
Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı. Hayvanlara aralık ve mayıs aylarında kaplıcadan sıcak su getiriliyor. Yetkililer bunun maymunları rahatlattığını belirtiyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:36
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