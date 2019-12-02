Son Dakika Haberleri: Buz gibi havada maymunların sıcak kaplıca keyfi
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Buz gibi havada maymunların sıcak kaplıca keyfi

6 saat önce

Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı. Hayvanlara aralık ve mayıs aylarında kaplıcadan sıcak su getiriliyor. Yetkililer bunun maymunları rahatlattığını belirtiyor

Buz gibi havada maymunların sıcak kaplıca keyfi, System.String[]

Japonya'nın en kuzey ucu Hokkaido şehrinde yer alan Tropikal Botanik Bahçe'de yaşayan maymunlar soğuk havada sıcak suyun keyfini çıkardı.


Bölgeye yakın bir kaplıcadan pompalanan suyla doldurulan havuzlara giren ve oldukça eğlendikleri gözlenen maymunlara ziyaretçilerin ilgisi büyük oldu.

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Japonya, Bahçe, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:40 
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