Son Dakika Haberleri: Buz Gibi Havada Poşetle Kaydılar, Tulum Eşliğinde Horon Teperek Isındılar

Buz Gibi Havada Poşetle Kaydılar, Tulum Eşliğinde Horon Teperek Isındılar

17 dakika önce

Buz gibi havada poşetle kaydılar, tulum eşliğinde horon teperek ısındılar Üniversite öğrencileri eksi 20 derecede kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardıERZURUM - Erzurum'da Anadolu Mayası Topluluğu'nun 'Sende Poşetini Al Gel' adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri,...

Buz gibi havada poşetle kaydılar, tulum eşliğinde horon teperek ısındılar
Üniversite öğrencileri eksi 20 derecede kızak ve poşetlerle kayarak karın tadını çıkardı

ERZURUM - Erzurum'da Anadolu Mayası Topluluğu'nun 'Sende Poşetini Al Gel' adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, buz gibi havada poşetle kayıp, tulum eşliğinde horon çekerek ısındılar.
Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan üniversite öğrencileri, doyasıya karın tadını çıkardı. Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan'ın sosyal medya üzerinden başlattığı 'Sende Poşetini Al Gel' çağrısı kısa sürede geniş kitleye ulaştı. Kısa süre sonra poşetini alan çok sayıda öğrenci Telsizler Mahallesi'ndeki etkinlik alanına koştu. Karla kaplı dik rampadan kimi poşetle kimi kızakla kayan öğrenciler yaklaşık 1 saat doyasıya eğlendi.
Eksi 20 derece soğukta kaymanın tadını çıkaran öğrenciler tulum eşliğinde horon çekerek de ısındılar.
Anadolu Mayası Topluluğu'ndan Emelcan Pehlivan, "Bugün gece böyle bir organizasyon yaptık. Poşetini alan geldi ve kaymanın keyfini yaşadı. Herkes mutlu oldu" dedi.
Poşetle kaymanın keyfini yaşayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşegül Gedik'te, "Hava buz gibi ama biz çok eğleniyoruz, mutluyuz. Poşetle kayarak çocukluğumuza geri döndük" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:06 Kaynak: İHA

Erzurum, Genel
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