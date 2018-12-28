Son Dakika Haberleri: Buz Gibi Havada Poşetle Kaydılar, Tulumla Isındılar

Buz Gibi Havada Poşetle Kaydılar, Tulumla Isındılar

19 dakika önce

Erzurum'da Anadolu Mayası Topluluğunun 'Sende Poşetini Al Gel' adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, buz gibi havada poşetle kayıp, tulum eşliğinde horon çekerek ısındı.

Buz Gibi Havada Poşetle Kaydılar, Tulumla Isındılar, System.String[]
Erzurum'da Anadolu Mayası Topluluğunun 'Sende Poşetini Al Gel' adlı etkinliğinde bir araya gelen üniversite öğrencileri, buz gibi havada poşetle kayıp, tulum eşliğinde horon çekerek ısındı.

Kentte etkili olan yoğun kar yağışının ardından kızak ve poşetlerle gece karanlığında kayan üniversite öğrencileri, doyasıya karın tadını çıkardı. Anadolu Mayası Topluluğundan Emelcan Pehlivan'ın sosyal medya üzerinden başlattığı 'Sende Poşetini Al Gel' çağrısı kısa sürede geniş kitleye ulaştı. Kısa süre sonra poşetini alan çok sayıda öğrenci Telsizler Mahallesindeki etkinlik alanına koştu. Karla kaplı dik rampadan kimi poşetle kimi kızakla kayan öğrenciler yaklaşık 1 saat doyasıya eğlendi.

Eksi 20 derece soğukta kaymanın tadını çıkaran öğrenciler tulum eşliğinde horon çekerek de ısındı.

Anadolu Mayası Topluluğundan Emelcan Pehlivan, "Bugün gece böyle bir organizasyon yaptık. Poşetini alan geldi ve kaymanın keyfini yaşadı. Herkes mutlu oldu" dedi.

Poşetle kaymanın keyfini yaşayan Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Ayşegül Gedik de, "Hava buz gibi ama biz çok eğleniyoruz, mutluyuz. Poşetle kayarak çocukluğumuza geri döndük" diye konuştu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:04 Kaynak: İHA

Kar, Erzurum, Güncel
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