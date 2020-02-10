Buz gibi havada Riva Koşusu'na rekor katılım! - Son Dakika

Türkiye'nin en güzel manzaralı parkurlarından birine sahip olan Riva Koşusu, 9 Şubat 2020 Pazar günü, Beykoz Belediyesi desteğiyle Riva'da koşuldu. 10K, 5K ve Minik Adımlar yarışlarından oluşan organizasyonda eksi derece ve rüzgara rağmen 700'e yakın yarışmacı ter döktü.

İstanbul'un yüz ölçümü en büyük ilçelerinden biri olan ve yüzde 80'i ormanlarla kaplı Beykoz'un en kuzey ucunda yer alan Riva 3. kez kış yarışında koşucuları ağırladı. 10 km, 5 km ve 12 yaş altındaki çocuklar için yarışlar içeren Riva Koşu, İstanbul'da kış aylarının en önemli yarışlarından biri. Yokuşlu parkurların zorluğunu yeşil orman ve deli Karadeniz manzarası hafifletiyor.

DOSTLUK VE MOTİVASYON YARIŞI

Macera Akademisi MCR Racesetter tarafından organize edilen Riva Koşuları, hem geniş kitleleri koşmaya motive etmeyi hem de süre odaklı yarışmacıların kış mevsiminde kendilerini denemelerini hedefliyor. Riva Plajı'nda başlayıp biten organizasyonda kurulan mini festival alanı, Beykoz Belediyesi'nin zengin sıcak ikramlarıyla her yaştan sporsevere güzel anlar yaşattı. Yarış sonrasında Riva'da çeşitli işletmelerde doğa, sakinlik ve lezzet dolu bir günü sevdikleriyle paylaşan koşucular yerel ekonomiyi de canlandırdı.

SAĞLIK İÇİN SPOR

Yarışların başlangıç işaretini veren Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, kişi ve toplumların sağlıklarını korumak için sporu mutlaka yaşam tarzı yapmasının önemine dikkat çekti. Riva Koşusu, bütün Macera Akademisi yarışları gibi ailedeki her bireyi kapsayan bir etkinlik. 2020 yılında 4-12 yaş arasında 112 çocuk yarışlara katılım gösterdi. Çocuklara eğlenceli ve oyunlaştırılmış etkinliklerle sportif yaşam tarzını aşılayan Minik Adımlar renkli görüntülere sahne oldu.

TEPELİK PARKURDA KIYASIYA REKABET

10K yarışını Abdullah Tuğluk 35: 32 ile kazanırken kadınların en iyi süresini Zeynep Burcu Akbaba yaptı. 5 km mesafesinde son metrelere kadar kıran kırana mücadele yaşandı. Erkeklerde Yusuf Doğangün 18: 11 ile yokuşlu parkuru kazanırken Umut Çakar 26, Metin Kuşkurdan 30 saniye sonra çizgiyi geçti. Kadınlarda bu mesafenin galibi Gamze Altınbaş oldu.

(İHA)