Buz Gibi Havada Rüzgar Sörfü Yaptılar
40 dakika önce
Çanakkale'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.
Çanakkale
'de rüzgar sörfü tutkunları, soğuğa aldırmadan kordonda saatlerce sörf yaptı.
Buz gibi havaya rağmen denize açılan sörfçüler havanın ve deniz suyunun soğuk olmasına aldırmadan kış aylarında da rüzgarın ve denizin tadını çıkarmaya devam etti. Rüzgar sörfü yapan gençleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sörf yapanları cep telefonları ile kaydettiler. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:27 Kaynak: İHA
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