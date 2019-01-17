Buz Gibi Havada Sıcak Salepli Açılış
18 dakika önce
Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'taki Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu'nda STEM laboratuarı ile kütüphane açıldı.
Ömer KOÇ Kamera KAHRAMANMARAŞ-DHA) KAHRAMANMARAŞ'taki Kervan Pastaneleri Turgut Pekel İmam Hatip Ortaokulu'nda STEM laboratuarı ile kütüphane açıldı. Açılış nedeniyle Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu, soğuk havada okul bahçesinde özel olarak salep pişirip öğrencilere ikram etti.
Laboratuar ve kütüphanenin açılışı; Onikişubat
Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek
, Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Züver Çetinkaya
, Ak Parti
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
, MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi ve Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu katıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından laboratuarı ve kütüphaneyi gezen davetliler öğrencilerle sohbet etti.
Öte yandan Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu'nca açılıştan önce okulun bahçesine kazan kurulup odun ateşinde salep pişirildi. Sadece süt, şeker ve salep tozu karışımından oluşan doğal salep eski usullerle bakır kazanda pişirilip öğrencilere ve davetlilere ikram edildi. Öğrenciler, soğuk havada içtikleri sıcak saleple ısındı.
Yaptırdıkları okulun etkinliklerine her fırsatta katılan Sami Kervancıoğlu, okul yönetiminin güze bir kütüphane ile STEM laboratuarı hazırladığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:05 Kaynak: DHA
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