Buz Gibi Havada Van Gölü'nün Mavi Bayraklı Plajında Yüzdüler

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye 'de ilk kez 'Mavi Bayrak' verilen Van Gölü 'nün Mollakasım Halk Plajında ocak ayının dondurucu soğuğuna aldırmadan yüzdüler.Van'ın Tuşba Belediyesi organizesiyle Van Gölü Aktivistleri Derneği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde "Dört Mevsim Van Denizinde Yüzmeye Var Mısınız?" sloganıyla bir program düzenlendi. Program kapsamında Tuşba ilçesine bağlı Molakasım sahilinde buluşan gönüllüler, kış mevsiminde gölde yüzme keyfi yaptı. Soğuk havada suya atlayan yüzücüler, gölde dakikalarca kulaç attı.Programda konuşma yapan Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe , her mevsim Van Gölü'nde yüzülebileceğini göstermek amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Başkan Özgökçe, "Mavi bayraklı halk plajımız sadece yaz değil, kış, ilkbahar ve sonbaharda her dönem tertemiz ve pırıl pırıldır. 26 Ocak 'ta, kışın en zemheri döneminde Van Gölü'nde yüzülüyor. Sadece Antalya ve dünyanın belli noktalarında değil, biz yaz kış insanlarımızın şifa amaçlı Van Gölü'ne girmelerini öneriyoruz" dedi."Dünyada kışın 7 denizde suya girilebiliyor"Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise, 26 Ocak tarihinde Van Gölü'nde yüzmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gölde 4 mevsim yüzülebileceğini göstermek amacıyla böyle bir etkinlik yaptıklarını belirten Özel, "Ülkemizin ve bölgemizin şu anda birçok yerinde her yer buz tutmuş durumdadır. Biz ise bugün burada Van denizinde suya girdik. Denizimiz çok güzel. Dünyada kışın 7 denizde suya girilebiliyor. Bizde sekizincisi Van denizidir. Buyurun gelin diyoruz ve hiç soğuk da değil" diye konuştu."10 yaş gençleştim"Gölde yüzdükten sonra 10 yaş gençleşmiş gibi hissettiğine dikkat çeken Özel, "Bunu artık geleneksel hale getireceğiz. 26 Ocak tarihinde kim bir daha bu suya girerse 10 yaş gençleşecektir. Buranın suyu çok şifalıdır. Aramızda farklı illerden gelen misafirlerimiz de var. Ülkemizin diğer bölgelerinden de insanlarımızı bir sonraki yıl için ilimize davet ediyoruz" dedi.Van Gölü'nün tanıtımı amacıyla Hatay 'dan Van'a geldiklerini ifade eden Ali Bozoğlan da kışın Van Gölü'nde yüzülebileceğini söyledi. Öte yandan Tuşba Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzücüleri de gölde kano yaptı. - VAN