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Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar - Son Dakika

Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar

01.02.2022 11:48

Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, sporcularını, haftada iki gün sıfırın altında 10 derecedeki şelale suyunda çalıştırarak Avrupa şampiyonasına hazırlıyor.

Muaythai Milli Takım Antrenörü Muhammet Bişgin, sporcularını, haftada iki gün sıfırın altında 10 derecedeki şelale suyunda çalıştırarak Avrupa şampiyonasına hazırlıyor.

Uzak Doğu sporlarının felsefesindeki doğa bilincini öğrencilerine aşılamak ve psikolojik olarak onları dinlendirmek isteyen Bişgin, 5 öğrencisini haftada iki gün 600 rakımlı Aydınpınar köyündeki şelaleye getiriyor. Sporcularıyla önce ısınma hareketleri yapan Bişgin, daha sonra onları sıfırın altında 10 derece ölçülen şelale suyuna sokarak çalışmasını burada sürdürüyor.

Bişgin, sporcularıyla 13-20 Şubat'ta İstanbul'da yapılacak Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda derece almayı hedefliyor.

"Sporcularımızın vücutlarını hazırlıyoruz"

Antrenör Bişgin, AA muhabirine, yaklaşık 40 santimetre kar olan zorlu arazide haftada 2 kez antrenman yaptıklarını ve bu emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyledi.

5 sporcuyla doğa içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Bişgin, "Hem moral depoluyoruz hem de zor şartlarda sporcularımızın vücutlarını hazırlıyoruz." dedi.

Soğuk suyun spor için çok önemli olduğuna işaret eden Bişgin, şöyle konuştu:

"Sporcularımızın kan dolaşımını açıyoruz. Soğuk suda antrenman, sporcunun kas gelişimine katkı sunuyor. Antrenmanlarda çok fazla darbe alarak ödemler oluşuyor. Bu ödemleri soğuk su antrenmanıyla atıyoruz. Şampiyonada madalyamızı alıp bayrağımızı burada dalgalandıracağız."

"Şampiyonaya hazırız, başaracağız"

Milli sporcu Hasan Çetin de Türkiye'de 7 kez şampiyonluk yaşadığını, bu başarısını Avrupa'da da sürdürmek istediğini belirtti.

Türkiye'de çıktığı hiçbir müsabakada yenilmediğini vurgulayan Çetin, haftanın belirli günlerinde sabah dağda koştuklarını, daha sonra şelalenin olduğu alanda antrenman yapıp günü soğuk suya girerek tamamladıklarını söyledi.

Çetin, doğada motive olarak kaslarını çalıştırdıklarını belirterek, "Buraya yoğun antrenman ve kamp temposundan uzaklaşmak, farklı antrenman şekli uygulamak için geliyoruz. Şu anda hava sıcaklığı burada eksi 10 seviyelerinde. Ödem atıp moral depoluyoruz. Avrupa şampiyonası, ilk kez Türkiye'de yapılacak. Ülkemizin tanıtımı için çok yararlı olacak. Şampiyonaya hazırız, inanıyoruz ve başaracağız." diye konuştu.

Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar
Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar
Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar

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Milli Takım, Uzak Doğu, İstanbul, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Buz gibi şelale suyunda Avrupa şampiyonasına hazırlanıyorlar - Son Dakika


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