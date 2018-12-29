Buz Gibi Soğukta Yaptığı El İşleri Büyük İlgi Görüyor
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde Selvi Özten isimli bayan 14 yıldır elleriyle ördüğü lif ve atkı gibi ürünleri ailesinin geçimine katkı sağlamak için satışa sunuyor.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde Selvi Özten isimli bayan 14 yıldır elleriyle ördüğü lif ve atkı gibi ürünleri ailesinin geçimine katkı sağlamak için satışa sunuyor.
İlçenin merkezinde bulunan Orta Büyük Camii çevresinde el emeği ürünlerini hem yapan hem de satışa sunan Selvi Özten, "Bir bayan olarak bizler zaten örgü örmeyi seviyoruz. Ben 14 yıldır bu işi zevkle yapıyorum. Vatandaşların da el emeklerime ilgi göstermesi bana şevk veriyor. Bu el emeklerini alan bayanlar çocukların çeyizine koyuyorlar" dedi.
Buz gibi soğuğa rağmen el işlerini yapan Selvi Özten'i gören vatandaşlar, "Bayan burada el emeklerini sergiliyor. Biz kendisini takdir ediyoruz. Yaptığı el emekleri de bir birinden güzel." diye konuştular. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:09 Kaynak: İHA
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