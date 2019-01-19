Buz Gibi Suda Haç Aradılar...o Esnada Ezan Okununca

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Patrik Bartholomeos'un da katılımıyla, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Denize haç atımı sırasında öğle ezanı okununca Patrik Bartholomeos törene ara verip ezanın okunmasını bekledi. Buz gibi suya atlayan ortodokslar denizde haç aradı.



Tirilye Mahallesi'nde ilk kez gerçekleştirilen etkinlikte, Rum Ortodoks Kilisesi geleneğine göre, Hazreti İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin yıl dönümü nedeniyle ayin ve denizden haç çıkarma töreni düzenlendi. Törene Fener Rum Patriği Bartholomeos da katıldı. Faruk Çelik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3 saatlik ayinin ardından Patrik Bartholomeos, din adamları ve çok sayıda Ortodoks vatandaş Tirilye sahiline geldi. Dua edildikten sonra denize haç atılacağı sırada öğle ezanı başladı. Bunun üzerine Bartholomeos törene ara verdi.



Ezanın bitmesinin ardından devam eden törende, Patrik Bartholomeos haçı denize attı. İskeleden 5 metre açıkta duran tekneden soğuk suya atlayan 6 kişi, haçı almak için yarıştı. Haçı alan kişi sahildekiler tarafından alkışlarla kutlandı. Ardından Patrik Bartholomeos ve rahipler gökyüzüne beyaz güvercin bıraktı. Katılımcılara tören ve yürüyüş sırasında Mudanya Belediye Bandosu eşlik etti. - BURSA

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