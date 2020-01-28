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Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu
24 dakika önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı. Polisler hayvanın durumunun iyi olduğunu belirtti.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı.
Pazartesi günü kırsal Fayette semtindeki bir yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan geyik, polis memurlarının müdahalesiyle sudan çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:16
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