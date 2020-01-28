Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu - Son Dakika Dünya

Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu

24 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı. Polisler hayvanın durumunun iyi olduğunu belirtti.

Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı.


Pazartesi günü kırsal Fayette semtindeki bir yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan geyik, polis memurlarının müdahalesiyle sudan çıkarıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 07:16 
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