Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu - Son Dakika Dünya

Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı. Polisler hayvanın durumunun iyi olduğunu belirtti.View on euronews

Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu

Amerika Birleşik Devletleri, Kentucky, Polis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:12 
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