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Buz gibi suda mahsur kalan geyiğin imdadına polis koştu
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde polis, bir geyiği neredeyse donmak üzere olan yüzme havuzundan kurtardı. Polisler hayvanın durumunun iyi olduğunu belirtti.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:12
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