Son Dakika Haberleri: Buz Gibi Suya Atlayıp Boğulmaktan Kurtardı

Buz Gibi Suya Atlayıp Boğulmaktan Kurtardı

1 saat önce

UZUN süredir Mallarco'da yaşayan 48 yaşındaki Alman oyuncu Ersther Schweins, deniz kenarında yürüyüş yaptığı sırada bir kişinin denizde çırpındığını fark etti.

Buz Gibi Suya Atlayıp Boğulmaktan Kurtardı, System.String[]
UZUN süredir Mallarco'da yaşayan 48 yaşındaki Alman oyuncu Ersther Schweins, deniz kenarında yürüyüş yaptığı sırada bir kişinin denizde çırpındığını fark etti. Çevredekiler kurtarma ekiplerine haber verdi. Ancak denizdeki kişinin boğulmak üzere olduğunu gören Schweins, suların soğuk olmasına aldırmadan denize atladı. 40 yaşındaki kişiyi denizde suyun üzerinde tutmaya çalıştı. Bunun için büyük mücadele verdi. O sırada olay yerine gelen bir polis memuru da denize atladı. İkili adamı kıyıya birlikte çekmeyi başardı. İspanyol yetkililer de Alman oyuncuya gösterdiği medeni cesaretten dolayı teşekkür etti. Oyuncu ise büyük şok yaşadı. Şoku üzerinden atmak için evine kapandı. Yakınları oyuncunun olayın etkisinde kaldığını söyledi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:50 

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