Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyciler Kocaeli'de Kampa Girecek

Buz Hokeyciler Kocaeli'de Kampa Girecek

2 saat önce

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kamp yapacak.

Buz Hokeyciler Kocaeli'de Kampa Girecek, System.String[]
Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kamp yapacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek kampa 26 sporcu davet edildi.

Keith McAdams'ın antrenörlüğündeki Erkek Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan sporcular ise şöyle:

Tolga Bozacı, Muhammed Karagül, Ahmet Tuğrul Dilli, Ogün Kadir Uzunali, Yusuf Kenan Kars, Fatih Faner, Emrah Savaş, Savaş Canburak Aktürk, Hakan Berk Salt, Alp Berke Elakaş, Gökalp Solak, Emre Faner, Ahmet Hars, Ömer Faruk Kars, Yusuf Halil, Ferhat Bakal, Emrah Özmen, Sarp Demirezen, Fatih Tayğar, Sait Bingöl, Muhammed Sefa Takar, Muhammed Sefa Kavaz, Abdulkadir İnanç, Serkan Gümüş, Taylan Berke Anlar, Sam Cengiz Oktay Çıplak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:55 Kaynak: AA

Kocaeli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasan Ali Kaldırım'dan, Şenol Güneş'e Övgü Dolu Sözler! Sahilde Erkek Cesedi Bulan Vatandaşlar, Hemen Polise Haber Verdi Sevgilisiyle Görüntülenen Zehra Çilingiroğlu'nun Gecesi Olaylı Bitti Milli Eğitim Bakanlığı, Okullarda "Hami" Dönemini Başlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 14:04:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyciler Kocaeli'de Kampa Girecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]