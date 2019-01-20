Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası
27 dakika önce
Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı.
Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı. İzlanda
'nın başkenti Reykavik'teki Laugardalur Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Bulgaristan
ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Şampiyonanın final maçında Avustralya
ile Çin
karşı karşıya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:43 Kaynak: AA
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