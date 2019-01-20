Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası

Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası

27 dakika önce

Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı.

Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası, System.String[]
Ümit Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası'nı bronz madalya ile tamamladı.

İzlanda'nın başkenti Reykavik'teki Laugardalur Arena'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncülük maçında Bulgaristan ile karşılaşan ay-yıldızlı ekip, rakibini 6-0 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın final maçında Avustralya ile Çin karşı karşıya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 10:43 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Emre Mor'un Kiralanması İçin Teklifte Bulundu Türkiye, Ege Kupasında İspanya'yı Devirerek Şampiyon Oldu

İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 23:10:49. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi: 20 Yaş Altı 3. Klasman Dünya Şampiyonası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]