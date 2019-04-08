Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de Kampa Girdi

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de Kampa Girdi

1 saat önce

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kampa girdi.

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de Kampa Girdi, System.String[]
Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de kampa girdi.

Gebze Olimpik Buz Pisti'nde 19 Nisan'a kadar sürecek kampa 26 sporcu katıldı.

Keith McAdams'ın antrenörlüğündeki milli takımın aday kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Tolga Bozacı, Muhammed Karagül, Ahmet Tuğrul Dilli, Ogün Kadir Uzunali, Yusuf Kenan Kars, Fatih Faner, Emrah Savaş, Savaş Canburak Aktürk, Hakan Berk Salt, Alp Berke Elakaş, Gökalp Solak, Emre Faner, Ahmet Hars, Ömer Faruk Kars, Yusuf Halil, Ferhat Bakal, Emrah Özmen, Sarp Demirezen, Fatih Tayğar, Sait Bingöl, Muhammed Sefa Takar, Muhammed Sefa Kavaz, Abdulkadir İnanç, Serkan Gümüş, Taylan Berke Anlar, Sam Cengiz Oktay Çıplak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:46 Kaynak: AA

Kocaeli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da Koca Dehşeti: 2 Ölü, 2 Yaralı Türkiye'nin Gündemine Oturan Palu Ailesi Hakim Karşısına Çıkıyor Burak Yılmaz ile Çaykur Rizesporlu Taraftarlar Arasında Gerginlik Çaykur Rizesporlu Vedat Muriqi Ağları Deldi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 22:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Kocaeli'de Kampa Girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]