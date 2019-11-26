Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak
Son Dakika Spor Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak - Son Dakika Spor

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak

6 saat önce

Erkekler Buz Hokeyi A Milli Takımı, 13-15 Aralık tarihleri arasında Hırvatistan'da Olimpiyat Ön Elemeleri oynayacak.

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak, System.String[]

Erkekler Buz Hokeyi A Milli Takımı, 13-15 Aralık tarihleri arasında Hırvatistan'da Olimpiyat Ön Elemeleri oynayacak. Bulgaristan, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'nin katılacağı 2'nci Raund M Grubu'nda milliler 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na katılmak için ter dökecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak sporculara güvendiğini belirterek, "Takımımız mental ve fiziksel olarak iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Turnuva öncesi son bir kamp yaparak Hırvatistan'a hareket edecekler. Olimpiyat Ön Elemelerinde mücadele edecek sporcularımıza ve teknik ekibimize başarılar diliyorum" dedi.

Maç Takvimi:

13 Aralık 2019/ 15.00 - Sırbistan – Türkiye

14 Aralık 2019/ 19.00 - Hırvatistan – Türkiye

15 Aralık 2019/ 13.00 - Türkiye - Bulgaristan


Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 08:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


13 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunan sanığa rekor ceza! 41 yıl 3 ay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla metro hattı, Şehir Hastanesi'ne kadar uzatılacak Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü Paulo Dybala, gol attıktan sonra asker selamı verdi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 03:32:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Olimpiyat ön elemeleri oynayacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]